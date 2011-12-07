Казанские динамовцы вырвали победу в Сыктывкаре

«Строитель» уступил – 3:5. Гости открыли счет с пенальти – отличился Максим Рязанов. Затем он же, и опять с пенальти, счет удвоил – 0:2. К перерыву казанцы вели уже 4:1. И во втором тайме казанцы победу уже не упустили – 5:3. Теперь 18 февраля казанцы сыграют в Архангельске с «Водником».