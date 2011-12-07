Казанский «Зенит» на выезде разгромил «Нову» из Новокуйбышевска

Еще ни разу за 16 очных встреч новокуйбышевская команда не смогла выиграть у казанского «Зенита» на волейбольной площадке. Не случилось этого и в 17-й встрече.Казанцы легко разгромили соперника — 3:0 (25:15, 25:16, 25:23).Теперь 19 февраля на своей площадке «Зенит» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, а 22 февраля на выезде в чемпионате России сыграет в Новосибирске против «Локомотива».