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Джеки Кармайкл покидает УНИКС

Форвард Джеки Кармайкл покинул казанский УНИКС по истечении срока.
Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Кармайкл был вызван на замену травмированного форварда Моргана. Теперь же его работа в клубе закончена – УНИКС благодарит форварда, и желает ему успехов в новой карьере.
КВ
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