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Казань примет первый в России Суперкубок по хоккею на траве

Среди мужских команд Казань будет представлять 16-кратный чемпион России клуб «Динамо-Казань», а у женщин Татарстан представит клуб «Динамо-ГАП».
Мужской клуб оспорит приз с командой «Динамо-Электросталь» из Подмосковья. И казанский женский клуб «Динамо-ГАП» сразится с «Динамо-ЦОП». Такие вот динамовские противостояния.Матчи за Суперкубок запланированы на 27 апреля этого года.
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