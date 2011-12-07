Казань примет первый в России Суперкубок по хоккею на траве

Мужской клуб оспорит приз с командой «Динамо-Электросталь» из Подмосковья. И казанский женский клуб «Динамо-ГАП» сразится с «Динамо-ЦОП». Такие вот динамовские противостояния.Матчи за Суперкубок запланированы на 27 апреля этого года.