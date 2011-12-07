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Кубок Гагарина, вторые матч полуфинала на «Западе»: ЦСКА проиграл «Динамо», СКА разгромил «Локомотив»

Кубок Гагарина, вторые матч полуфинала на «Западе»: ЦСКА проиграл «Динамо», СКА разгромил «Локомотив»
ЦСКА во втором матче московского дерби уступил «Динамо», причем все решилось на первой минуте овертайма – 0:1. Счет в серии сравнялся – 1-1. А вот питерский СКА во втором матче серии шансов «Локо» не оставил – 6:1. И счет в серии стал 2-0.
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