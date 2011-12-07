Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил покер в ворота «Тамбова» в 30-м туре РПЛ (5:1). Игрок стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата страны, отличившись 20 раз. В последнем туре форвард сумел обогнать одноклубника Сердара Азмуна, пропускавшего игру с «Тамбовом».

После покера на счету Дзюбы стало 137 мячей в РПЛ. По этому показателю форвард стал лучшим бомбардиром в истории турнира. От лучшего бомбардира в истории чемпионатов России Дзюбу отделяют шесть голов.