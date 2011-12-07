«Нижний Новгород» вышел в РПЛ

«Нижний Новгород» по итогам чемпионата ФНЛ вышел в РПЛ. Нижегородцы смогли сделать это с третьей строчки в турнирной таблице, минуя стыковые матчи с клубами РПЛ.

«Нижнему Новгороду» путевка в элиту достается в соответствии с регламентом переходных (стыковых) матчей, который был утвержден Бюро Исполкома РФС в пятницу 14 мая», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте ФНЛ.

Напомним, что «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не смог получить лицензию для участия в РПЛ.