Пять клубов вылетели из ФНЛ по итогам сезона

По итогам завершившегося сезона ФНЛ пять клубов вылетели в лигу рангом ниже. Это «Томь», «Чертаново», брянское «Динамо», «Иртыш» и «Шинник». Тольяттинский «Акрон» сумел сохранить прописку в ФНЛ в связи с неподачей «Тамбовом» заявки на лицензирование на следующий сезон для участия в чемпионате.

Из ПФЛ в ФНЛ по итогам сезона выйдут четыре клуба. Сейчас в своих группах лидируют «Кубань-Холдинг», «Олимп-Долгопрудный», липецкий «Металлург» и КАМАЗ.