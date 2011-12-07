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Пять клубов вылетели из ФНЛ по итогам сезона

«Акрон» сохранил прописку в чемпионате.

По итогам завершившегося сезона ФНЛ пять клубов вылетели в лигу рангом ниже. Это «Томь», «Чертаново», брянское «Динамо», «Иртыш» и «Шинник». Тольяттинский «Акрон» сумел сохранить прописку в ФНЛ в связи с неподачей «Тамбовом» заявки на лицензирование на следующий сезон для участия в чемпионате.

Из ПФЛ в ФНЛ по итогам сезона выйдут четыре клуба. Сейчас в своих группах лидируют «Кубань-Холдинг», «Олимп-Долгопрудный», липецкий «Металлург» и КАМАЗ.

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