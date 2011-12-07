«Рубин» разделил очки с «Ротором» и попал в зону еврокубков

«Рубин» в заключительном матче текущего сезона РПЛ на своём поле сыграл вничью с «Ротором». Встреча завершилась со счётом 1:1. На 78-й минуте «Ротор» вышел вперёд, реализовав пенальти — отличился Фламарион. На 93-й минуте Джордже Деспотович сравнял счёт, также с пенальти.

Ничья оставила казанский клуб на четвёртом месте в турнирной таблице. Оно позволило команде Леонида Слуцкого выйти в еврокубки. В следующем сезоне «Рубину» предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.