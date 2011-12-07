43-летний бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов намерен получить тренерскую лицензию категории Pro. Об этом генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков рассказал ТАСС.

Шаронов успешно сдал вступительный экзамен. Обучение продлится 1,5 года, а с лицензией тренер сможет возглавлять клубы высших лиг.

Вместе с Шароновым вступительные экзамены сдали братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков.

Напомним, что Роман Шаронов с тренерским штабом был отправлен в отставку из «Рубина» в декабре 2019 года.