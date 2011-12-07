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УНИКС расстался с четырьмя баскетболистами

Клуб покинут три легионера.

Казанский УНИКС на официальном сайте объявил об уходе четырех баскетболистов. Трое из них — легионеры.

В клубе не стали продлевать контракты с форвардами Реймаром Морганом (31 год), Андреем Кощеевым (33 года), Хаукуром Палссоном (28 лет) и 32-летним центровым Алексом Тайесом. Тайес в минувшем сезоне провел 18 игр в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка и 6,1 подбора. Реймар Морган в том же турнире отыграл в 12 матчах, набирая в среднем 13,4 очка и 4,9 подбора.

Андрей Кащеев появился на паркете в 10 матчах на 12 минут, набирая в среднем 2,6 очка и 2 подбора. Хаукур Палссон внес в свой актив за один сезон в УНИКСе 8 игр, набирая в среднем 5,9 очка и 2 подбора.

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