Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Нефтехимик» подписал защитника из Экстралиги

С хоккеистом заключили двусторонний контракт.

«Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 25-летним защитником Андреем Геращенко. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте КХЛ. Соглашение игрока рассчитано на один сезон.

В прошлом году Геращенко защищал цвета «Динамо-Молодечно» из Экстралиги. В 45 матчах регулярки он набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф защитник провёл 6 встреч и набрал 2 (1+1) очка.

«Динамо-Молодечно» вылетело в четвертьфинале плей-офф, уступив в серии жлобинскому «Металлургу» (2:4).

КВ
Лента новостей