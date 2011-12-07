«Нефтехимик» подписал защитника из Экстралиги

«Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 25-летним защитником Андреем Геращенко. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте КХЛ. Соглашение игрока рассчитано на один сезон.

В прошлом году Геращенко защищал цвета «Динамо-Молодечно» из Экстралиги. В 45 матчах регулярки он набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф защитник провёл 6 встреч и набрал 2 (1+1) очка.

«Динамо-Молодечно» вылетело в четвертьфинале плей-офф, уступив в серии жлобинскому «Металлургу» (2:4).