Россия на Евро — 2020: Бельгия не по зубам, а что с Финляндией?

Субботний матч сборной России не оставил равнодушным никого. И дело даже не в итоговом поражении со счетом 0:3 — Бельгия очевидный фаворит группы, а возможно даже и всего турнира. Просто тот футбол, что мы наблюдали на протяжение полутора часов, был откровенно плох, а бельгийцы на фоне подопечных Черчесова выглядели командой совершенно иного уровня и класса. Дальше — Финляндия. На что могут рассчитывать россияне в этой встрече, и чего ни в коем случае нельзя допустить, если мы хотим взять три очка?

Во-первых, необходимо отбросить шапкозакидательское настроение. Несмотря на то, что букмекеры с уверенностью считают фаворитом матча Россию (средний коэффициент на победу — 1.65, против 5.75 — на финнов), не стоит забывать, что Финляндия в первом туре одолела крепкую сборную Дании и возглавляет турнирную таблицу вместе с бельгийцами. Да, можно много говорить об ужасном случае с остановкой сердца полузащитника датчан Кристиана Эриксена, и что Дании было не до футбола, но счет на табло, и он в пользу финнов.

Во-вторых, играть первым номером. С этим компонентом у команды Черчесова возникают большие трудности. Даже с откровенно более слабыми соперниками, как, например, Мальта. И все же, иных вариантов нет — Финляндия уже имеет в своей копилке 3 очка, и ее полностью устроит ничья, а значит и играть будут бело-синие, что называется, «от печки».

В-третьих, избавиться от детских ошибок в обороне. Защитные действия нашей сборной в первом тайме игры с Бельгией не выдерживают никакой критики. Возможно Черчесову следует подумать о целесообразности нахождения некоторых игроков на поле, по крайней мере со старта. А может быть даже и пойти на смену основного вратаря. Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин точно знает, как спасать свою команду в сложных ситуациях, когда игра идет «до первого гола». Матч с финнами выглядит отличным шансом для его дебюта.

В-четвертных, сделать ставку на индивидуальное мастерство отдельных игроков. Россия в нынешнем виде имеет в своей заявке немало действительно сильных футболистов, но если те же Александр Головин и Марио Фернандес отыграли полную встречу с бельгийцами, то Алексей Миранчук получил совсем мало игрового времени, а отлично играющий на острие атаки спартаковец Александр Соболев и вовсе не вышел на поле. Возможно провести ротацию и «встряхнуть» команду в поединке с Финляндией будет весьма неплохой идеей.

Напоследок хочется сказать, что существует достаточно вариантов, при которых наша сборная может пройти в плей-офф даже напрямую (например, в случае осечки Бельгии), а уж тем более с третьего места, но такие прогнозы — дело неблагодарное. Самое главное для России сейчас — выходить и доказывать свою состоятельность в поединках с финнами и датчанами. При двух победах надобность в любых прогнозах отпадет. Так что все в руках наших парней, ну, а точнее — ногах.