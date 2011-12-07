«Рубин» и «Ростов» не выявили сильнейшего

В матче 29-го тура РПЛ «Рубин» и «Ростов» в Казани разошлись нулевой ничьей. Она стала 11-й для казанского клуба в текущем сезоне и седьмой со счётом «0:0».

Казанцы нанесли 13 ударов по воротам соперника (5 достигли створа), гости — 9 (3 в створ). При этом «Рубин» чаще фолил (12 против 8) и допускал больше брака в передачах (80% против 84%), в том числе ключевых (4 удачных против 6 у «Ростова»).

Арбитр встречи Василий Казарцев показал игрокам девять жёлтых карточек. В составе «Рубина» «горчичники» получили Илья Самошников, Дмитрий Тарасов, Пабло Сантос и Филип Уремович.

Казанцы набирают 35 очков и остаются (до результата матча между «Уфой» и «Динамо») на 9-й строчке в турнирной таблице. У «Ростова» в активе 45 очков и пятое место в РПЛ.

В заключительном туре «Рубин» на своём поле примет «Спартак», а «Ростов» сыграет с «Зенитом».