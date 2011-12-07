«Ак Барс» провел предсезонную открытую тренировку в парке URAM. Она началась в 10 утра с занятий фитнесом. Первыми с представителями СМИ пообщались главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, защитник Никита Лямкин и новый генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин

Квартальнов заявил, что несмотря на значительное омоложение состава, цели команды на сезон остаются самыми высокими. Он также отметил, что все новички готовы играть именно в тот хоккей, который видит тренерский штаб, а также о планах по вакцинации игроков от коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что вакцину получат только те спортсмены, которые дадут на то добровольное согласие.

Никита Лямкин опроверг информацию об его возможном переходе в «Чикаго» (НХЛ). Защитник «Ак Барса» заявил, что уже принял решение остаться в Казани.

Эксклюзивной информацией о подробностях состоявшихся трансферов поделился Марат Валиуллин. Новый генеральный менеджер «барсов» высоко оценил компетенцию нового вратаря команды Игоря Бобкова, назвав его одним из сильнейших вратарей на трансферном рынке за последние несколько лет.

Специалист рассказал, что за новым защитником казанского хоккейного клуба Кемпфером скауты наблюдали уже достаточно давно. Как только американец принял решение о продолжение карьеры в РФ, договоренность с ним была быстро достигнута. Канадский нападающий Джордан Уил — одна из главных надежд «Ак Барса» в новом сезоне. Валиуллин охарактеризовал его как «одного из сильнейших игроков, который был на рынке и который захотел ехать в Россию и что-то доказывать».

Отметим, что до конца месяца «барсы» продолжат тренировочные занятия, а первые контрольные матчи сыграют с другим клубом из Татарстана — нижнекамским «Нефтехимиком» 2 и 3 августа.