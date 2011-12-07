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Олимпийский спортсмен из Уганды пропал без вести в Японии

Угандийцы прибыли в Японию одними из первых, 19 июня.

Отсутствие 20-летнего африканца, прибывшего для участия в Олимпийских играх обнаружили днем, когда городским властям не удалось взять у него тест на коронавирус. По словам других членов олимпийской команды Уганды, в последний раз они видели своего друга в 12:30 в его комнате.

Данная ситуация может негативно сказаться на организаторах мероприятия. Ранее заявлялось, что спортсмены национальных команд будут значительно ограничены в своем передвижение и контакты с местными жителями будут исключены.

Угандийцы прибыли в Японию одними из первых, 19 июня, на данный момент уже двое спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус. По этой причине все члены африканской делегации были вынуждены ежедневно сдавать ковидные тесты, сообщает The Japan Times.

КВ
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