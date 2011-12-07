Опять бойкот? Почему казанские «болельщики» не пойдут на матч со «Спартаком»

Недоброй традицией становится ежегодные претензии в адрес руководства футбольного клуба из Казани. Причиной тому служит цена билетов на матчи с именитыми командами вроде «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака». Последние приедут в столицу РТ уже 24 июля — волею жребия именно спартаковцы станут соперниками «Рубина» в первом туре нового сезона РПЛ.

После публикации билетной программы социальные сети казанцев атаковали разъяренные любители футбола — их возмутила стоимость билетов на матч с приставкой «топ».

«Вы там сдурели, на юг за 700 рублей???»

«Надо наказать просто взять и не придти всем, и все таким образом выразить свою позицию! Знаю, что это из области фантастики, но все же»

«Клоуны, 700₽, на вас и так люди не ходят, а тут семь соток. Потом жалуются, что люди не ходят»

«С такими ценами поддержки не дождетесь»

Впрочем, оставим на другой раз разговоры о том, что футбол должен зарабатывать (или хотя бы пытаться), и то, что матч с «красно-белыми» традиционно является самым посещаемым в сезоне (со времен еврокубков, которых город не видел уже долгое время), а следовательно, высокие цены, установленные «Рубином», вполне логичны, особенно во времена ковидных ограничений.

Давайте лучше поговорим об одном из важнейших атрибутов настоящих футбольных болельщиков — о том, что отсутствует у подавляющего числа подобных комментаторов, — о сезонном абонементе.

Для чистоты эксперимента возьмем клубы из разных частей турнирной таблицы прошлого сезона и сравним цены на их сезонные карты без учета любых возможных скидок. Из-за различий в архитектуре арен постараемся подобрать максимально релевантные для сравнения места на стадионах. Отметим, что для команд из верхней части таблицы учитывается стоимость абонемента, позволяющего посетить все матчи сезона, кубок России и еврокубки. Все цифры взяты с официальных сайтов футбольных клубов.

Итак, начнем с действующего чемпиона — «Зенита». Абонемент на трибуну за воротами обойдется болельщику минимум в 9900₽. На «Газпром Арене» не наблюдается прямой зависимости цены от «западного» или «восточного» расположения сектора, поэтому эквивалентные другим участникам нашего эксперимента места (нижний ярус, практически угловые сектора) оцениваются в Санкт-Петербурге в 19900₽.

У бронзового призера — московского «Локомотива», места за воротами обойдутся как минимум в 7000₽, восточная трибуна — от 9000₽, западная — от 10000₽ (те же самые угловые сектора).

Скромный «Урал», который финишировал в прошлом сезоне 12-м, предлагает своим болельщикам абонементы на аналогичные места за 3590₽, 6990₽ и 9390₽ соответственно.

Напоследок остановим свой взгляд на «Рубине». Двукратный чемпион, который только что выдал свой лучший сезон со времен бронзовых медалей 2010 года и сыграет в этом году в квалификации нового еврокубка, предлагает своим поклонникам абонементы следующих ценовых категорий: Юг — 4000₽, Восток — 4500₽, Запад — 9000₽.

Как мы можем видеть, казанский клуб может похвастаться наилучшими ценами по двум из трех показателей. Поддержать команду своего города обойдется менее накладно не только в сравнении с Москвой и Питером, но даже и с Екатеринбургом. Уральцы могут предложить лишь наиболее выгодную цену на трибуну за воротами.

Но все-таки изначально речь велась о билетах, поэтому высчитаем примерную стоимость похода на один матч команды, исходя из их ожидаемого количества. Таким образом, имея абонемент на южную трибуну, цена одного футбольного события составит скромные 250₽, в том числе и на многострадальный матч со «Спартаком» (при условии, что «Рубин» сыграет дома все 16 матчей). Это меньше стандартного обеда в известном американском ресторане быстрого питания. Не слишком дорого для настоящего болельщика, не правда ли?

Для «Зенита» сумма будет в два раза выше — примерно 495₽ (сумма будет чуть ниже, если петербуржцы в этом году смогут выйти в плей-офф ЛЧ, что увеличит количество домашних матчей в сезоне). Поход на «Локо» встанет в 350₽ за матч, а Екатеринбург оказался всего на 10 рублей дешевле Казани — около 239₽ за игру.

Читатели могут возразить, что не каждому болельщику нужен абонемент, но это выглядит попыткой выдать желаемое за действительное. Сезонный проход на каждый матч любимого клуба необходим каждому поклоннику команды, а вот кому он без надобности — это как раз людям, который приходят только на «топ-матчи», чтобы посмотреть на условный «Спартак», Дзюбу или Акинфеева. Вполне закономерным выглядит желание двукратного чемпиона заработать на «болельщиках», которые никогда не придут в холодном ноябре на условный «Тамбов» или в марте на «Химки».

Таким образом видится, что «Рубин» делает правильный ход, защищая интересы преданных болельщиков, формируя новое, европейское, отношение к ценообразованию (купи оптом сейчас — сэкономь потом), а также изыскивает возможность для дополнительного заработка, что по всей видимости злит большое количество людей, привыкших к прежнему положению вещей (бесплатным билетам и неадекватной ценовой политике, которая никогда не позволила бы клубу выйти на минимальную окупаемость даже в перспективе).

Подводя итог, возникает риторический вопрос, на который каждый ответит по-своему. Стоит ли клубу сильно переживать о недовольстве тех, кто приходит на «Ак Барс Арену» два, от силы три раза в год, чтобы посмотреть на московских грандов, или все-таки продолжить сосредотачиваться на преданных болельщиках «Рубина» и будущей самоокупаемости?