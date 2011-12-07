Олег Данченко перебрался в «Уфу»

26-летний фланговый защитник Олег Данченко ближайший сезон проведёт в аренде в «Уфе». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

У клуба из столицы Башкортостана будет право выкупа футболиста по окончании арендного соглашения. Таким образом, отправив защитника в аренду, «Рубин» смог вписаться в лимит на легионеров.

Олег Данченко перешёл в «Рубин» в июле 2019 года на правах свободного агента. Украинец провёл за казанский клуб 19 матчей в РПЛ и отдал две голевые передачи. Также защитник один раз появился на поле в Кубке России. Данченко совершал, в среднем, 1,3 отбора за игру, 1,3 ключевых передач и 1,4 раза вступал в дриблинг. При этом он продемонстрировал точность передач на уровне 82%.