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Определились пары полуфиналистов Лиги чемпионов

До этой стадии турнира добрались только команды из Франции и Германии.

В футбольной Лиге чемпионов определились пары полуфиналистов — до этой стадии турнира добрались только клубы из Франции и Германии.

18 августа сыграют РБ Лейпциг и ПСЖ. Немецкий клуб в четвертьфинале прошёл испанский «Атлетико» (2:1), а ПСЖ выбил итальянскую «Аталанту» (2:1), перевернув ход матча в последние пять минут.

19 августа во втором полуфинале сойдутся «Лион» и «Бавария». Французы в ¼ финала оставили не у дел «Манчестер Сити» (3:1), а «Бавария» деклассировала «Барселону» — 8:2. Отметим, что «Лион» повторил наивысшее достижение в истории клуба: ранее команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2009/10, но проиграла «Баварии» с общим счётом 0:4. «Манчестер Сити» же вылетает на стадии четвертьфиналов ЛЧ третий сезон подряд.

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