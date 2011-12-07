Без огонька, но и без поражения: Как прошло волжское дерби «Рубина» и «Крыльев»

Говоря о воскресном матче «Рубина» с «Крыльями Советов» сложно обойти вниманием фактор принципиальности противостояния футбольной Казани и Самары. Эти матчи традиционно называют «волжским дерби», а результаты этих поединков зачастую определяют для болельщиков каждой из команд статус «хозяев Поволжья». По этому показателю «Рубин» превосходит самарцев более чем в два раза, имея в личной статистике встреч 15 побед против 7 поражений.

К самой игре подопечные Слуцкого подошли не в лучшем состоянии, имея заметные кадровые проблемы (выбывших Деспотовича и Зуева), ранний вылет из Лиги Конференций от польского «Ракува» и тяжелейший 120-минутный матч, сыгранный буквально за три дня до этого. Тем важнее для двукратного чемпиона было реабилитироваться за досадную осечку в еврокубке и продолжить победное шествие в РПЛ.

Без огня, но с удовлетворительным результатом

Защищать честь Казани на этот раз с самого старта вышел Бакаев, а звездный Кварацхелия остался на лавке, вероятно здорово «наевшись» в минувший четверг с поляками. В остальном сюрпризов в составе казанцев не наблюдалось.

Первый тайм встречи прошел за полным превосходством хозяев поля. Начав с первых минут с высокого прессинга, подопечные Слуцкого доминировали над играющими вторым номером гостями из Самары. «Крылья» же в начале пытались играть в короткий пас при выходе из обороны, но смелое намерение воплотилось в огромное количество брака, благодаря которому команда Осинькина получила несколько неприятных моментов у ворот Ломаева. В дальнейшем гости оставили эту затею, избрав более простую тактику выхода из собственной штрафной площади.

Так или иначе, было удивительно, что «Крылья» так легко отдали инициативу «Рубину», учитывая сложный график казанцев и усталость после игры в Лиге Конференций. Без активного Кварацхелии на фланге команде Слуцкого явно не хватало остроты в атаке, а Костюков, играя на позиции центрального форварда, не смог адекватно заменить Деспота. Первая половина встречи так и закончилась вничью.

Второй тайм стартовал с замены старательного, но не столь полезного Бакаева. Вместо него вышел Иван Игнатьев, которому место в центре уступил Костюков — таким образом Слуцкий совершил перестроение в атакующей линии. На 56-й минуте Кварацхелия заменил Хакшабановича (к сожалению, не слишком удачно - молодой грузин так и не создал ни одного опасного момента и выглядел блекло и устало), а буквально через две минуты «Рубин» прозевал опасную контратаку, с паса Зиньковского гостей вперед вывел Сергеев. Как скажет позже на пресс-конференции сам Слуцкий, в такие моменты есть большой соблазн «бросить весла», но успех пришел откуда не ждали. На 63-й минуте великолепный удар со штрафного удался корейскому полузащитнику «Рубина» Хвану Ин Бому.

«Крылья» не спешили повторно идти в атаку, а тут еще подоспела и очередная невынужденная травма. Поле покинул Самошников, а вышедший ему на замену Владислав Игнатьев вряд ли мог добавить креатива атакующим действиям хозяев. Игра плавно перетекла в перекатывание мяча по газону от одних ворот к другим.

До конца матча счет так и остался ничейным, ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу. После четвертого тура РПЛ «Рубин» единолично возглавил таблицу высшего дивизиона страны на пару с «Зенитом», имея в активе 10 очков.

Слова тренера

На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий отмечал характер команды.

«Я считаю, что мы на протяжении первого тайма доминировали. Создавали не могу сказать, что огромное количество моментов, но подходов, давление, каких-то эпизодов. Поэтому первый тайм, за исключением забитых мячей, достаточно качественный. Во втором тайме пошла качельная игра, это не мудрено, все-таки я очень переживал за состояние. Потому что мы два дня назад играли 120 минут на тяжелом поле. И сегодня опять играли. Когда пропустили гол, был большой соблазн на то, чтобы бросить весла. Но в этом плане команда демонстрирует практически в каждой игре характер, и сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча, сравнять счет. Несмотря на обильное утомление, все равно пытались до конца атаковать и реализовать мини-шансы, которые у нас могли возникнуть», — заявил главный тренер «Рубина».

Чего не хватило «Рубину» для победы

Очевидно, что в «волжском дерби» команде из столицы Татарстана не удалось продемонстрировать свой лучший футбол, но на то были объективные причины. После 120 минут с «Ракувом» игроки были явно уставшими, и гости из Самары имели значительный физический гандикап, которым воспользовались по ходу встречи.

Приятным моментом является то, благодаря чему «Рубину» все-таки удалось свести данный матч вничью — стандартные положения. Если обратиться к опыту подобных игр, где одна команда явно более уставшая, чем другая, то первая будет пытаться взять очки за счет исполнительского мастерства, грамотно используя «стандарты». Именно это мы и увидели от команды Слуцкого, которая выступая в роли «уставшего фаворита», смогла не проиграть менее опытному, но более отдохнувшему сопернику.