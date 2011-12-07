Самошников и Дюпин вызваны в сборную России по футболу

Пресс-служба национальной сборной России по футболу опубликовала список игроков, которые примут участие в сентябрьских матчах к отбору Чемпионата мира-2022 в Катаре. В ней казанский «Рубин» представлен сразу двумя футболистами — вратарем Юрием Дюпиным и защитником Ильей Самошниковым. Также в заявке присутствует и бывший игрок команды из столицы Татарстана Денис Макаров, ныне выступающий за московское «Динамо».

«Это удлинённый список, а не расширенный. Всё может поменяться из-за травм. Ещё два тура РПЛ. Кто-то может не доехать. Окончательный список будет после 23 числа. Кто-то может отвалиться», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин журналисту Чемпионата.

Полный список состоит из 34 футболистов и выглядит следующим образом:

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Дюпин («Рубин»), Максименко («Спартак»), Песьяков («Ростов»).

Защитники: Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (ЦСКА), Евгеньев («Динамо»), Караваев, Чистяков («Зенит»), Кудряшов («Антальяспор»), Магкеев («Локомотив»), Осипенко («Ростов»), Самошников («Рубин»), Терехов («Сочи»).

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Миранчук («Локомотив»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Ерохин, Кузяев («Зенит»), Зобнин, Бакаев («Спартак»), Макаров, Захарян, Фомин («Динамо»), Миранчук («Аталанта»), Ионов («Краснодар»), Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Заболотный (ЦСКА), Смолов («Локомотив»), Тюкавин («Динамо»).

В первом матче сборная России под руководством Карпина сыграет в Москве против Хорватии (в ее составе также может выйти еще один представитель «Рубина» — Филип Уремович). Игра состоится 1 сентября.

4 сентября национальной сборной предстоит сыграть на выезде с киприотами, а 7 сентября команда Карпина примет дома Мальту.