Слуцкий объяснил отсутствие Кварацхелии в основе переутомлением футболиста

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия не попал в стартовый состав команды на игру с «Крыльями Советов» из-за переутомления. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Хвича вышел несвежим сегодня, он утомлен. Не стоит забывать, что Хвича еще молодой игрок. Он не выдержал бы игру на тяжелом поле через два дня на третий, когда тебя постоянно бьют и к тебе приковано все внимание», — отметил Слуцкий.

На вопрос журналистов, почему на позиции нападающего вновь появился Михаил Костюков, главный тренер «Рубина» ответил: «Потому что я так решил».

Иван Игнатьев, также не попавший в основу, появился на поле сразу после перерыва, а Хвича Кварацхелия только на 56-й минуте матча при счете 0:1 в пользу гостей.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. Гол Хван Ин Бома на 63-й минуте помог «Рубину» избежать поражения в «волжском» дерби. После четвертого тура команда Леонида Слуцкого расположилась на втором месте Российской Премьер Лиги, уступая «Зениту» лишь по разнице мячей.