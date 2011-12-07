Трое волейболистов казанского «Зенита» попали в состав сборной на Чемпионат Европы

На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола были опубликованы фамилии игроков национальной сборной России, которые будут участвовать в подготовке к чемпионату Европы, стартующему 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

В заявку из пятнадцати игроков (итоговая квота сократится до четырнадцати) попали сразу три «зенитовца»: доигровщик Дмитрий Волков, блокирующий Артем Вольвич и либеро Валентин Голубев.

Напомним, что недавно олимпийская сборная России завоевала серебряные награды Олимпиады в Токио, уступив в финале французам. На Чемпионате Европы россияне стартуют групповой стадией турнира в Финляндии, в городе Тампере.



