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Трое волейболистов казанского «Зенита» попали в состав сборной на Чемпионат Европы

Артем Вольвич, Дмитрий Волков и Валентин Голубев будут защищать честь страны на международной арене.

На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола были опубликованы фамилии игроков национальной сборной России, которые будут участвовать в подготовке к чемпионату Европы, стартующему 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

В заявку из пятнадцати игроков (итоговая квота сократится до четырнадцати) попали сразу три «зенитовца»: доигровщик Дмитрий Волков, блокирующий Артем Вольвич и либеро Валентин Голубев.

Напомним, что недавно олимпийская сборная России завоевала серебряные награды Олимпиады в Токио, уступив в финале французам. На Чемпионате Европы россияне стартуют групповой стадией турнира в Финляндии, в городе Тампере.


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