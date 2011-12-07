Яровинский: «Рубин» не интересуется Дзюбой

Олег Яровинский опроверг слухи об интересе «Рубина» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, пишет «Чемпионат.com».

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является „Зенит“, хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — заявил специалист.

По неподтвержденной информации, слухи не имеют под собой веса и из-за нескромных финансовых аппетитов игрока. Нынешний «Рубина» Сайманова не готов платить умопомрачительные контракты даже признанным звездам российского футбола.

Напомним, что ранее на просторах сети появилась информация, которая утверждала, что Дзюба должны пополнить состав команды Слуцкого на правах аренды. Основной причиной такого решения был назван конфликт главного тренера Сергея Семака с нападающим петербуржцев.