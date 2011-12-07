Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Молодёжка «Рубина» разгромила «Строгино»

Казанцы забили три безответных гола.

Игроки «Рубина» во втором туре молодёжного первенства обыграли «Строгино» — 3:0. Открыл счёт Виктор Александров под занавес первого тайма. Во второй половине матча Антон Шолох реализовал пенальти, а Даниил Моторин забил третий мяч — к тому моменту казанцы уже играли в большинстве.

Благодаря этой победе «Рубин» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. В лидерах идут «Локомотив», УОР № 5 и ЦСКА. 23 сентября молодёжка «Рубина» сыграет в Москве против «Локо».

КВ
Лента новостей