На уличные Игры в Казани приедут 800 спортсменов

В ближайшие выходные, 19–20 сентября, в столице Татарстана состоятся I Всероссийские уличные Игры (URBAN GAMES), сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Состязания пройдут на территории недавно возведенного парка «Урам» — специально созданного для экстрим-спорта. Казанский «Урам» стал крупнейшим таким спортобъектом в Восточной Европе.

В уличных Играх примут участие около 800 спортсменов из разных регионов России — от Владивостока до Калиниграда. Им предстоит борьба за 80 комплектов медалей. В программе Игр — баскетбол, велосипедный спорт (ВМХ–фристайл–парк), роллер спорт, скейтбординг, танцевальный спорт (брейкинг), футбольный фристайл, чир спорт. Кроме того, состоятся показательные соревнования по роуп скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу.

Организаторами состязания выступили Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций и спортивных союзов.