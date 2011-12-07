«Рубин» и «Черноморец» забили шесть голов на двоих

«Рубин» в первом матче группового этапа Кубка России гостил в Новороссийске у команды ПФЛ «Черноморец». Встреча выдалась богатой на голы.

Хозяева распечатали ворота Никиты Медведева уже на 7-й минуте: разыграв угловой, игроки «Черноморца» доставили мяч в штрафную, где прострел вдоль вратарской замкнул Мурад Омаров. «Рубин» отыгрался на 26-й минуте — Хван Ин Бом исполнил навес в штрафную, где Бегич вколотил мяч головой в сетку ворот.

Во втором тайме Ин Бом вывел казанцев вперед прекрасным дальним ударом по дуге. На исходе часа игрового времени вратарь «Черноморца» Вадим Аверкиев ошибся на выходе, чем воспользовался Денис Макаров — 3:1!

Но хозяева не спешили сдаваться и на 69-й минуте Иван Матюшенко сократил отставание в счёте. Впрочем, дебютировавший Кирилл Косарев на последней минуте основного времени всё равно придумал момент для Макарова — Денис пушечным ударом расстрелял ворота из штрафной — 4:2.

21-го октября «Рубин» проведёт следующий матч Кубка России в Хабаровске против СКА.