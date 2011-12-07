Госмузей спорта РФ планирует провести выставку своих экспонатов в Казани во время ЧМ по волейболу

Государственный музей спорта России планирует провести выставку своих спортивных экспонатов во время Чемпионата мира по волейболу в Казани. Об этом «КВ» сообщила директор музея, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре Елена Истягина-Елисеева.

«Мы совместно с Федерацией волейбола РФ будем проводить выставку на Чемпионате мира — 2022 в разных городах страны, сейчас мы обговариваем передачу в Государственный музей спорта РФ экспонатов от Федерации волейбола», — рассказала собеседник издания.

Истягина-Елисеева добавила, что коллекция их музея постоянно полоняется различными экспонатами от именитых спортсменов, например, на Дальнем Востоке Федерация гребного спорта передала им Чемпионское весло призера Олимпийских игр Ивана Штыля.

Отметим, что Государственный музей спорта России посетил в Казани международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В столицу Татарстана они привезли уникальный новаторский проект «Музей на колесах».

«Музей на колесах» — это отличный формат передвижной выставки. Курсируя по регионам России, охватывая малые города и посёлки, он предоставит жителям нашей необъятной страны доступ к интересным артефактам спортивной истории. Каждый сезон мобильные экспозиции музея будут меняться. Например, в Казани мы рассказываем о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне. Здесь мы демонстрируем его историю, начиная с возникновения и до наших дней», — рассказала о проекте Елена Истягина-Елисеева.

Посетили музей и известные российские спортсмены Максим Опалев и Григорий Дрозд, а также руководители региональных министерств и федераций по видам спорта, а также представители крупных бизнес-структур, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.

Директор музея отметила, что новаторский музей выполнен с учетом международных требований. В нем соблюдены все условия, действующие из-за коронавирусной инфекции в России и мире. Следить за его передвижением в будущем можно на сайте Государственного музея спорта — http://www.museumsport.ru.

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани в 2022 году, сейчас завершается реконструкция основного стадиона, который примет спортсменов.