Нияз Билалов завоевал «золото» в Мексике

Челнинский дзюдоист Нияз Билалов на международных соревнованиях – Гран-при по дзюдо – завоевал золотую медаль, опередив 25 спортсменов со всего мира. Его тренер - Константин Толмачев. Россияне завоевали на этом турнире две золотые медали и заняли первое командное место.