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Нияз Билалов завоевал «золото» в Мексике

Нияз Билалов завоевал «золото» в Мексике
Челнинский дзюдоист Нияз Билалов на международных соревнованиях – Гран-при по дзюдо – завоевал золотую медаль, опередив 25 спортсменов со всего мира. Его тренер -  Константин Толмачев. Россияне завоевали на этом турнире две золотые медали и заняли первое командное место.
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