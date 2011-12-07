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Сборная РТ по фехтованию заняла третье место на турнире на призы Наили Гилязовой

Сборная РТ по фехтованию заняла третье место на турнире на призы Наили Гилязовой
Всероссийский турнир рапиристок России на призы олимпийской чемпионки Наили Гилязовой завершился в Казани. В командных соревнованиях сборная Татарстана завоевала третье место. Первое место – у сборной Санкт-Петербурга, второе – у Курской области. 
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