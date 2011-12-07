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Член совета директоров «Динамо» опроверг слухи об интересе клуба к Бердыеву

Новым главным тренером в итоге назначили немецкого специалиста.

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин опроверг слухи об интересе клуба к Курбану Бердыеву. После отставки Кирилла Новикова ряд СМИ называли Бердыева одним из кандидатов на пост главного тренера.

«Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Новым главным тренером «Динамо» в итоге стал немецкий специалист Сандро Шварц.

КВ
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