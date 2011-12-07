«Ак Барс» вчистую проиграл дома ЦСКА

А вот второй период казанцы попросту провалили. Сначала Слепышев забил в меньшинстве, затем дубль оформил Григоренко, а за пять минут до второго перерыва Телегин сделал счет – 0:4. При этом Бурмистров не смог переиграть Сорокина, исполняя буллит.А в третьем периоде казанцы пропустили и пятую шайбу – с 2016 года волжане не уступали дома ЦСКА.