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«Ак Барс» вчистую проиграл дома ЦСКА

В первом периоде хоккеисты «Ак Барса» в целом играли довольно спокойно, но все же пропустили – Гарипов не разобрался с подправлением в ворота от Григоренко. – 0:1.
А вот второй период казанцы попросту провалили. Сначала Слепышев забил в меньшинстве, затем дубль оформил Григоренко, а за пять минут до второго перерыва Телегин сделал счет – 0:4. При этом Бурмистров не смог переиграть Сорокина, исполняя буллит.А в третьем периоде казанцы пропустили и пятую шайбу – с 2016 года волжане не уступали дома ЦСКА.
КВ
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