Сборная России получила призовые за мундиаль

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России по футболу получили премиальные за выступление на ЧМ-2018. Об этом пишет sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Размер премиальных, выплаченных РФС, составил 8 млн долларов. Данная сумма была определена тренерским штабом совместно с командой. Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до стадии 1/4 финала.