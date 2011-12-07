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Сборная России получила призовые за мундиаль

Размер премиальных составил 8 млн долларов.
Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России по футболу получили премиальные за выступление на ЧМ-2018. Об этом пишет sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Размер премиальных, выплаченных РФС, составил 8 млн долларов. Данная сумма была определена тренерским штабом совместно с командой. Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до стадии 1/4 финала.
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