«Нефтехимик» не смог сломить сопротивление одного из лидеров ФНЛ

В 22-м туре ФНЛ «Нефтехимик» на своём поле принимал одного из лидеров турнира — «Оренбург». Гости смогли добиться волевой победы со счётом 2:1.

Нижнекамцы вышли вперёд на исходе часа игры — отличился Мераби Уридия. Однако последняя десятиминутка основного времени стала кошмаром. Вышедший на замену Николай Прудников подкараулил мяч на дальнем углу штрафной и первым же касанием сравнял счёт. Ещё через восемь минут Прудников оформил дубль, оставшись неприкрытым в районе одиннадцатиметровой отметки.

«Оренбург» продолжает погоню за лидером турнира — «Нижним Новгородом», команды разделяют всего четыре очка. «Нефтехимик» терпит третье поражение подряд и отстаёт от четвёртого места уже на 9 очков.