Российского футболиста пожизненно отстранили от спорта

38-летнего российского защитника Дмитрия Айдова пожизненно отстранили от футбола. Такой вердикт вынесла FIFA, сообщает «Прессбол».

Последним клубом в карьере футболиста был «Гомель» из Беларуси, где Айдов выступал с марта 2017 по июль 2018 годов и даже носил капитанскую повязку. В «Гомеле» защитник попал в центр скандала, связанного с «договорняками». Следствие в Беларуси считает, что футболист получил 22 тысячи долларов за сдачу двух матчей Высшей лиги. Речь идёт об играх с БАТЭ (13 июня 2018, поражение «Гомеля» 0:3) и брестским «Динамо» (29 июня 2018 года, поражение 0:6). Местная федерация футбола ранее пожизненно дисквалифицировала Айдова.

Отметим, что защитник в разные годы выступал за «Волгу», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Анжи» и «Арсенал». В РПЛ Айдов успел поиграть за три клуба, принял участие в 23 матчах и забил гол «Зениту» за «Торпедо» (1:8).