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Рустем Сайманов рассказал, будет ли «Рубин» впредь отпускать футболистов в сборные

Казанский клуб за неделю потерял четырёх футболистов основы.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, намерены ли в «Рубине» в дальнейшем отпускать футболистов в расположение сборных. На минувшей неделе Хван Ин Бом, Хвича Кварацхелия и Карл Старфельт сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчами национальных команд, а Филип Уремович получил повреждение в игре Лиги Наций.

«Конечно, и в следующий раз будем отпускать игроков в сборную. Даже нечего об этом говорить, у нас же нет другого варианта. А там уж как повезет», — приводит слова Сайманова Sport24.

КВ
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