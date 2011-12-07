Рустем Сайманов рассказал, будет ли «Рубин» впредь отпускать футболистов в сборные

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, намерены ли в «Рубине» в дальнейшем отпускать футболистов в расположение сборных. На минувшей неделе Хван Ин Бом, Хвича Кварацхелия и Карл Старфельт сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчами национальных команд, а Филип Уремович получил повреждение в игре Лиги Наций.

«Конечно, и в следующий раз будем отпускать игроков в сборную. Даже нечего об этом говорить, у нас же нет другого варианта. А там уж как повезет», — приводит слова Сайманова Sport24.