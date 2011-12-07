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Динамовцы Казани разгромили дома кемеровский «Кузбасс»

В чемпионате России по хоккею с мячом хоккеисты казанского «Динамо» принимали на своем льду кемеровский «Кузбасс», и учинили сибирякам подлинный разгром – 7:3.
Причем еще после первого тайма счет был 7:1 в пользу казанцев. У хозяев хет-трик оформил ветеран Сергей Обухов, еще по мячу добавили Веселов, Горячев (п), Ларионов и новичок клуба Максим Рязанов. Казанцы вновь вернулись на третью позицию в турнирной таблице. А 18 декабря казанцы дома примут «Сибсельмаш».
КВ
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