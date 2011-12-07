Ветераны «Рубина» провели матч с фанатами клуба

В субботу ветераны «Рубина» провели товарищеский матч с фанатами клуба. Матч прошел на стадионе «Рубин» в формате двух таймов по 30 минут. Игра завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу ветеранов казанского клуба, сообщает официальный сайт «Рубина».