Кристиан Нобоа мог стать футболистом «Спартака»

Полузащитник Кристиан Нобоа рассказал, как мог перейти в московский «Спартак» из «Ростова». Трансфер едва не состоялся в 2016 году, так как всё зависело от решения Курбана Бердыева.

Вы ведь и в самом «Спартаке» могли оказаться. Вы были в «списке Бердыева», когда тот должен был возглавить красно-белых после отставки Аленичева, но в последний момент прервал переговоры, и команду возглавил Каррера. Бердыев с вами разговаривал, заручился вашим согласием?

Да. Он приглашал в «Ростов» Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то… И он нас собрал: «Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в „Спартак“. И хочу сделать это вместе с вами». Мы сказали: «Никаких проблем. Пока вы в „Ростове“ — мы в „Ростове“. А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!» Но в итоге он в «Спартак» не перешел, я остался в «Ростове», а потом перешел в «Зенит», — сказал Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу».

В этом сезоне 35-летний Кристиан Нобоа, выступающий в «Сочи», идёт в группе лидеров бомбардирской гонки. Эквадорский футболист забил 8 мячей, отставая от лучших страйкеров РПЛ — Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы — на два гола.