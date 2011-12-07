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УНИКС дома разгромил «Цедевиту»

Баскетболисты казанского УНИКСа на втором групповом этапе Кубка Европы на своем паркете принимали «Цедевиту» из Белграда и не оставили сопернику ни малейшего шанса на успех – 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16).
К этому матчу наконец-то восстановились после травм Морган и Шелекето, выходил периодически Каймакоглу, так что у тренера волжан Прифтиса появилась возможность проводить частую ротацию. И это в итоге и сказалось на результате.Поначалу три фола нахватал Ндур, но в концовке пришло и его время. А Смит наконец-то сделал дабл-дабл. Морган свирепствовал, и также отыграл превосходно. Поначалу счет вообще не рос – обе команды заметно нервничали, и долгое время счет был всего 4:4.Но затем Прифтис начал все чаще варьировать состав – практически все играли поровну, и при этом результативно. Так что четвертая часть игры по сути превратилась в пустую формальность. Что не помешало казанцам порадовать болельщиков, перейдя рубеж в 100 набранных очков.Благодаря этой победе казанцы вышли на второе место в своей группе, а следующий матч на турнире проведут в Белграде против этой самой «Цедевиты».
КВ
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