Казанские динамовки сломили сопротивление «Заречья» на тай-брейке

Слов нет, после выигрыша первых двух партий гостьи вроде бы должны были вырывать победу в основное время, но этот тот самый случай, когда сказать легче, чем сделать. И все же наши девчата проявили характер, и вырвали победу, завоевав два очка.Следующий матч для «Динамо» также будет выездным – 19 февраля команда Ришата Гилязутдинова сыграет против финской команды в Лиге европейских чемпионов.