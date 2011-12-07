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Казанские динамовки сломили сопротивление «Заречья» на тай-брейке

В очередном матче чемпионата России по волейболу женская команда из Казани – «Динамо» - на выезде встречалась в Одинцово с местным клубом «Заречье», и на тай-брейке сумели вырвать победу – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 25:27, 15:12).
Слов нет, после выигрыша первых двух партий гостьи вроде бы должны были вырывать победу в основное время, но этот тот самый случай, когда сказать легче, чем сделать. И все же наши девчата проявили характер, и вырвали победу, завоевав два очка.Следующий матч для «Динамо» также будет выездным – 19 февраля команда Ришата Гилязутдинова сыграет против финской команды в Лиге европейских чемпионов.
КВ
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