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«Нефтехимик» остался без плей-офф

«Нефтехимик» остался без плей-офф
Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика», уступили в выездном матче в Магнитогорске местному «Металлургу» (0:4),  потеряли все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне. Так что помочь хотя бы косвенно «Ак Барсу» вторая команда Татарстана теперь не сможет.Обидно, но факт.
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