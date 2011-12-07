«Нефтехимик» остался без плей-офф

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика», уступили в выездном матче в Магнитогорске местному «Металлургу» (0:4), потеряли все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне. Так что помочь хотя бы косвенно «Ак Барсу» вторая команда Татарстана теперь не сможет.Обидно, но факт.