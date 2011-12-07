Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Никита Янович подписал пятилетний контракт с «Рубином»

Вратарь является воспитанником клубной академии.

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с 17-летним вратарём Никитой Яновичем. Голкипер является воспитанником клубной академии и уже провёл с основной командой один зимний сбор.

Янович в этом сезоне провёл четыре игры в ЮФЛ при двух «сухарях», а также шесть игр в молодежном первенстве, где Никита трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

9 февраля вратарь отыграл полный контрольный матч за основу «Рубина» на сборе в Турции против «Нижнего Новгорода» (3:1).

«Поначалу было очень сложно, уставал, не мог даже толком ходить после тренировки, но сейчас чуть получше, хотя тоже сложно. Во взрослом футболе все намного быстрее. В первое время не успевал, много ошибался», — приводит слова голкипера после подписания контракта пресс-служба казанцев.

КВ
Лента новостей