Никита Янович подписал пятилетний контракт с «Рубином»

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с 17-летним вратарём Никитой Яновичем. Голкипер является воспитанником клубной академии и уже провёл с основной командой один зимний сбор.

Янович в этом сезоне провёл четыре игры в ЮФЛ при двух «сухарях», а также шесть игр в молодежном первенстве, где Никита трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

9 февраля вратарь отыграл полный контрольный матч за основу «Рубина» на сборе в Турции против «Нижнего Новгорода» (3:1).

«Поначалу было очень сложно, уставал, не мог даже толком ходить после тренировки, но сейчас чуть получше, хотя тоже сложно. Во взрослом футболе все намного быстрее. В первое время не успевал, много ошибался», — приводит слова голкипера после подписания контракта пресс-служба казанцев.