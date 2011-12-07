Артур Сагитов смотрел матч с «Ростовом» на секторе активной поддержки

Нападающий «Рубина» Артур Сагитов смотрел матч 20-го тура РПЛ с «Ростовом» на секторе активной поддержки казанской команды. До матча игрок раздавал автографы в специальной фан-зоне, а со стартовым свистком переместился на вышку заряжающего. Напомним, что игрок пропускал матч из-за перелома носа, полученного на тренировке.