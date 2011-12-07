Казанский «Рубин» дома пропустил два мяча от бывшего одноклубника

Уже в начале матча опасно бил по воротам Бухаров, и в первые минуты казанцы владели инициативой.Был опасный момент у ростовчан, но «Рубин» выручил Бабурин. Но самый голевой момент был на последней минуте первого тайма у Цаллагова, но тот, обыграв вратаря, не попал в пустые уже ворота. И 0:0 к перерыву.В начале второго тайма ростовчане заиграли поактивнее.С огромным трудом «Рубин» вернулся в игру, и на 71-й минуте был опасный момент у Бухарова, но его прострел блокировали.И время убывало. И вот на 83-й минуте опытный Еременко, поигравший в «Рубине», использовал свой шанс, огорчив бывших одноклубников. А еще через пять минут Еременко оформил дубль – 0:2. Так «Рубин» пропустил в турнирной таблице ростовчан вперед.