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Кубок Гагарина: на «Востоке» серии выровнялись

Кубок Гагарина: на «Востоке» серии выровнялись
Вторые матчи полуфинальных серий на «Востоке» остались за записными фаворитами. «Барыс» на своем льду наконец-то продемонстрировал яркую атаку – 4:2 в матче против «Авангарда». А «Автомобилист» переиграл «Салават Юлаев» - 2:0.Таким образом, счет в сериях выровнялся – 1-1. Теперь по два матча соперники проведут в Балашихе и в Уфе.
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