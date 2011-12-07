Кубок Гагарина: на «Востоке» серии выровнялись

Вторые матчи полуфинальных серий на «Востоке» остались за записными фаворитами. «Барыс» на своем льду наконец-то продемонстрировал яркую атаку – 4:2 в матче против «Авангарда». А «Автомобилист» переиграл «Салават Юлаев» - 2:0.Таким образом, счет в сериях выровнялся – 1-1. Теперь по два матча соперники проведут в Балашихе и в Уфе.