Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Курбан Бердыев о поражении: «Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).
- В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и конечно, контратаки. Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось.- Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» был одним из лучших таймов в этом сезоне. Вы также считаете?- Ну, не один из лучших, но так будем говорить: неплохой. Второй тайм начали не очень, потом вроде как стало получаться то, что наигрывали. Но, к сожалению, не забили, – приводит слова Бердыева корреспондент «КВ».
КВ
Лента новостей