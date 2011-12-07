Курбан Бердыев о поражении: «Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось»

- В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и конечно, контратаки. Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось.- Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» был одним из лучших таймов в этом сезоне. Вы также считаете?- Ну, не один из лучших, но так будем говорить: неплохой. Второй тайм начали не очень, потом вроде как стало получаться то, что наигрывали. Но, к сожалению, не забили, – приводит слова Бердыева корреспондент «КВ».