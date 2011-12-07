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Резервисты казанского «Рубина» на своем стадионе победили сверстников из «Ростова»

Резервисты казанского «Рубина» на своем стадионе победили сверстников из «Ростова»
Все голы в этом матче пришлись на второй тайм. Сначала гости забили гол, но арбитры его не засчитали. Счет открыл казанец Цибеокин, но гости с пенальти счет сравняли – отличился Гогричиани. И все же пребедный гол провели хозяева – на этот раз отличился капитан казанцев Яковлев – 2:1.
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