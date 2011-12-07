Виталий Кафанов о голах Еременко: «Рома просил нас немного потерпеть»

- Прокомментируйте замены. - Замены нападающих планировали заранее. - Довольны игрой «Ростова»? Доволен ли Валерий Карпин? - Еще не разговаривал с ним. Первый тайм мы вчистую проиграли. Мы проиграли передачи за спину, борьбу, подбор. Вообще ничего не получалось- С чем связываете изменение игры во втором тайме? - Внесли коррективы в перерыве. Постарались закрыть передачи за спину.- Что-то удивило в игре «Рубина»? - Да, сегодня «Рубин» играл более агрессивно, много передач за спину. В первом тайме игра казанцев была почти образцовой. Один из лучших таймов в исполнении команды.- Как оцените игру Романа Еременко? Не меняли его до последнего, потому что казалось, что он немного устал…- Недавно разговаривали с ним. Рома вспомнил, что когда пришел в «Рубин», то забил только в 11-м матче, просил нас немного потерпеть. Он умеет играть, набирает форму.- Вы сегодня не праздновали голы. С какими чувствами провели эту игру?- Можно не отвечать? – приводит слова Кафанова корреспондент «КВ».