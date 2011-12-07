Новый сезон ФНЛ может стартовать 2 августа

Сезон 2020/21 ФНЛ может стартовать 2 августа, пишет matchtv.ru. Резервная дата возобновления соревнований — 9 августа.

С учетом того, что турнир РПЛ должен завершиться 22 июля, то межсезонье некоторых клубов продлится лишь 10 дней. Речь идет о командах, которые по итогам сезона вылетят из элиты в ФНЛ.

Добавим, что из состава участников ФНЛ может выйти еще один клуб. О добровольном понижении в классе подумывают в курском «Авангарде». По итогам сезона куряне финишировали на 13-й строчке. Ранее от участия в ФНЛ отказались «Луч» и «Армавир».